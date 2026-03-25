На Дону примут дизайн-код для НТО

В Ростовской области до августа 2026 года будет разработан и принят дизайн-код нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В сообщении отмечается, что власти планируют привести в гармоничный вид НТО в регионе. «Мы не собираемся ограничивать малый бизнес, убирать палатки или лишать людей доступа к товарам первой необходимости. Но оставаться с наследием 90х — бесконтрольным размещением торговых точек, которое создает хаос вместо удобной среды, тоже не намерены»,— приводит пресс-служба слова губернатора Юрия Слюсаря.

В текущем году незаконно размещенные павильоны будут демонтированы в Ростове-на-Дону и в Шахтах.

