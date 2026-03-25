Пятизвездочные отели Сочи обгонят столичные по уровню выручки на номер к 2030 году

К 2030 году выручка на номер в пятизвездочных отелях Сочи может превысить аналогичные показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Такой прогноз представили девелопер Gravion и компания «РосинвестОтель».

Согласно данным экспертов, в 2025 году RevPAR (доход на доступный номер) в сочинских отелях категории 5* составил 10 тыс. руб. за ночь, увеличившись на 47% за два года. Для сравнения: в Москве этот показатель достиг 13,3 тыс. руб. (+33% за два года), в Санкт-Петербурге — 10 тыс. руб. (+42% за два года).

По прогнозу, в 2026 году RevPAR в Сочи достигнет 10,5 тыс. руб. (+9,4%), а средний тариф (ADR) — 15 тыс. руб. (+7,1%). К 2030 году выручка на номер в городе вырастет до 16 тыс. руб., среднегодовой темп прироста составит 12%. При этом в Москве ожидаемый RevPAR к 2030 году — 15,5 тыс. руб. (+3,3% в год), в Санкт-Петербурге — 12 тыс. руб. (+4% в год). Таким образом, Сочи может стать лидером среди трех крупнейших гостиничных рынков России.

«Российский рынок гостиничной недвижимости высокого класса переживает фундаментальную трансформацию. Ключевым драйвером роста становится Сочи»,— отметил основатель «РосинвестОтель» Кирилл Иртюга. По его словам, курорт получил значительные госинвестиции, а спрос сместился в сторону пляжного и wellness-отдыха. В то же время Москва и Санкт-Петербург сталкиваются с насыщением рынка и конкуренцией посуточной аренды.

«Сочи — единственный в России город с потенциалом превращения в международный курорт высокого класса, поддерживаемый государством», — добавил управляющий партнер Gravion Юрий Неманежин. По его данным, доходные программы в новых пятизвездочных объектах предлагают инвесторам от 7% годовых в первый год с выходом на 16% через четыре года.