УрФУ сделает физику обязательной для поступления на ряд направлений с 2026 года

Число направлений в Уральском федеральном университете (УрФУ), для поступления на которые необходимо сдать экзамен по физике, увеличится на 11-14 единиц с 2026 года, рассказал ректор Илья Обабков в ходе прямой линии на телеканале ОТВ. Глава вуза подчеркнул, что для специалистов в сфере IT знание физики «обязательно». «Айтишник, который идет работать в промышленную компанию, он должен понимать, с какой технологией он столкнется. А как вы будете изучать металлургическое, машиностроительное, химическое, фармацевтическое производство, не зная, что там происходит?»,— сказал он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

По словам господина Обабкова, для студентов, которые обучаются на направлениях в сфере IT, планируют сделать «два, а лучше три семестра», в которых будет изучаться физика. «Я бы не только им физику поставил, я бы вернул и химию, что, собственно говоря, мы начали делать на радиофаке тайно, одному из направлений химия была возвращена»,— сказал ректор.

Илья Обабков отметил, что несмотря на возможности искусственного интеллекта (ИИ), реальную «картину физического мира» ему будут давать люди. «Не зная физики, вы с ним конкурируете, а зная ее, вы его используете. Сами выбирайте, нужна ли она вам или нет. Тем более мировой тренд ИИ, который умеет работать с физическим миром»,— подчеркнул глава вуза.

В ходе прямой линии господин Обабков также предложил «сделать следующие шажки и попробовать сделать китайский обязательным» для ряда ключевых направлений, где сотрудничество России и Китая «сверхважно». «Количество людей в мире, которые общаются на китайском языке, достаточно большое. Разворот нашей политики и нашего бизнеса в сторону Востока, и в том числе Китая, он заметен, и поэтому надо как-то с ними общаться»,— пояснил ректор.

Василий Алексеев