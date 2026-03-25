Госномер упавшего в Амурской области вертолета Robinson R-44 оказался поддельным

Регистрационный номер вертолета Robinson R-44, потерпевшего крушение в Ромненском районе Амурской области в феврале, оказался поддельным. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, собственник нанес на хвостовую балку вертолета мнимый регистрационный номер, который не принадлежал ни одному судну гражданской авиации. В отношении владельца воздушного судна возбуждено уголовное дело о подделке регистрационного номера транспортного средства для эксплуатации (ч. 1 ст. 326 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Robinson пропал с радаров 19 февраля. Вертолет обнаружили спустя три дня. На борту находились пилот и две сотрудницы правоохранительных органов, никто из них не выжил.