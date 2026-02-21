Пропавший в Амурской области вертолет Robinson найден

Частный вертолет Robinson, который пропал 19 февраля в Ромненском округе Амурской области, найден, сообщила пресс-служба правительства региона. Три человека, находившиеся на борту, погибли.

Поиски вертолета возобновились с наступлением утра. Причины происшествия выясняются, уточнило региональное правительство. В районе пропажи Robinson вводился режим ЧС.

Вертолет Robinson, который принадлежит лесозаготовительным службам, пропал 19 февраля. Помимо пилота на борту находились две женщины — следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону и начальник отдела участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Октябрьский».