Кантри-певец, автор «Wild Thing» Чип Тейлор умер в 86 лет

В возрасте 86 лет умер Чип Тейлор — кантри-исполнитель, авторов песен «Angel of the Morning» и «Wild Thing». О смерти артиста сообщил его друг, певец Билли Вера, в Х. Он уточнил, что музыкант умер в хосписе. Причина смерти не уточняется.

Чип Тейлор (урожденный Джеймс Уэсли Войт) был братом актера Джона Войта и дядей актрисы Анджелины Джоли. В 2016 году его включили в Зал славы авторов песен. Помимо написания композиций для других артистов, он выпускал и собственные треки. Сингл «Early Sunday Morning» достиг 28-го места в кантри-чарте.

Песня «Wild Thing» в исполнении The Troggs возглавила Billboard Hot 100 в 1966 году и стала одним из символов гаражного рока. А «Angel of the Morning» получила широкую известность благодаря многочисленным каверам, включая версию Джус Ньютон, достигшую 4-го места в чарте в 1981 году.

В разные годы композиции Чипа Тейлора исполняли Нина Симон, Оливия Ньютон-Джон и другие артисты. С 1990-х годов он работал в жанре американа и продолжал выпускать альбомы, включая «F**k All the Perfect People» и «Whiskey Salesman».