Кремль: Тегеран не передавал Москве информацию о плане США из 15 пунктов
Иранские коллеги не делились с Москвой информацией о том, что США якобы передали Ирану предложение по урегулированию из 15 пунктов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.
«Нет, такого рода информацию наши иранские друзья нам не передавали»,— сказал он журналистам.
Ранее The New York Times и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. По словам источников, в общих чертах план Вашингтона затрагивает иранскую программу баллистических ракет, ядерную программу и вопросы морского судоходства. Предположительно, Тегерану могут предложить смягчение санкций.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком на возможной встрече в Пакистане. Иранские источники подтвердили, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе.