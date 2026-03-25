Кремль: Тегеран не передавал Москве информацию о плане США из 15 пунктов

Иранские коллеги не делились с Москвой информацией о том, что США якобы передали Ирану предложение по урегулированию из 15 пунктов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.

«Нет, такого рода информацию наши иранские друзья нам не передавали»,— сказал он журналистам.

Ранее The New York Times и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. По словам источников, в общих чертах план Вашингтона затрагивает иранскую программу баллистических ракет, ядерную программу и вопросы морского судоходства. Предположительно, Тегерану могут предложить смягчение санкций.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком на возможной встрече в Пакистане. Иранские источники подтвердили, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе.

Анастасия Домбицкая