Террорист вооружился растворителем

Житель Новороссийска задержан сотрудниками ФСБ России за попытку теракта. Молодой человек под влиянием телефонных мошенников перевел на «безопасный счет» 1,5 млн руб., а затем злоумышленники от имени российских спецслужб запугали его пожизненным заключением за финансирование ВСУ. По указанию лжеправоохранителей фигурант купил 10 л растворителя и проник на территорию учебной базы Краснодарского университета МВД, намереваясь устроить пожог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Краснодарскому краю Фото: УФСБ России по Краснодарскому краю

В Новороссийске на территории учебной базы Краснодарского университета МВД задержан 21-летний местный житель, намеревавшийся совершить террористический акт, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Задержанный признал вину и сообщил, что несколько дней назад стал жертвой мошеннических манипуляций и психического давления со стороны злоумышленников, которые в телефонном разговоре убедили его перевести 1,5 млн руб. на так называемый безопасный счет.

После этого через мессенджер Telegram на него вышел человек, представившийся сотрудником российских правоохранительных органов, который сообщил, что молодой человек и его мать якобы оказали финансовую помощь ВСУ и за это могут быть осуждены на пожизненный срок. Чтобы избежать уголовной ответственности, заявил собеседник молодого человека, ему следует выполнить инструкции якобы от сотрудников правоохранительных органов России.

Следуя указаниям злоумышленника, житель Новороссийска приобрел 10 л легковоспламеняющейся жидкости — растворителя уайт-спирит, а также монтировку для взлома окон или дверей.

После этого лжеправоохранители прислали координаты объекта, на который ему следовало совершить нападение,— учебной базы Краснодарского университета МВД, расположенной в лесном массиве на окраине Новороссийска.

Молодой человек получил инструкции, как проникнуть на территорию учебного заведения, кроме того, кураторы указали, какие именно объекты их интересуют. После задержания злоумышленник признался, что он ясно осознавал последствия поджога зданий учебной базы, в том числе материальный ущерб, а также возможную гибель курсантов и преподавателей.

По сообщению управления ФСБ России по Краснодарскому краю, злоумышленник выполнил все указания по совершению теракта, однако не довел свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками спецслужбы. Ущерба базе не допущено.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта с причинением значительного имущественного ущерба либо с наступлением иных тяжких последствий.

В случае признания молодого человека виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю напомнило, что сотрудники правоохранительных органов и специальных служб никогда не звонят гражданам через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры, не предоставляют фотографии своих документов, не выясняют данные паспорта, не привлекают граждан к участию в оперативных мероприятиях.

Анна Перова, Краснодар