До четырех возросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. Число сбитых БПЛА достигло четырех с начала дня.

По словам господина Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информация о повреждениях и пострадавших не приводится.

Московские аэропорты — Внуково и Шереметьево — ограничили работу. Рейсы выполняют по согласованию с «соответствующими органами».