Песков: Россия продолжает контакты с США по Украине

Россия продолжает контактировать с США по вопросу урегулирования на Украине и открыта для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«По имеющимися каналам контакты с США продолжаются, мы получаем информацию, мы приветствуем продолжение усилий, направленное на выход на урегулирование»,— сказал господин Песков.

«Надеемся, что США продолжат свои "добрые услуги", мы открыты для переговоров»,— добавил он.

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся.

Анастасия Домбицкая