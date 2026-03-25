В аэропорту Сочи у прилетевшего из Турции пассажира изъяли 15 тысяч долларов

В международном аэропорту Сочи сотрудники таможни выявили факт незаконного перемещения наличной валюты. Пассажир, прибывший из Турции, не задекларировал сумму, превышающую установленный законом порог, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

При проведении контроля рейса Стамбул—Сочи таможенники остановили мужчину, следовавшего через «зеленый коридор». Пассажир не подал таможенную декларацию, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако в ходе устного опроса гражданин признался, что перевозит иностранную валюту.

Как сообщили в пресс-службе Сочинской таможни, в ручной клади — маленьком чемодане черного цвета — была обнаружена наличная валюта, завернутая в тканевый чехол. Общая сумма составила 25 тыс. долларов США (более 2 млн руб. по курсу).

«В ходе осмотра его ручной клади в маленьком чемодане черного цвета была обнаружена наличная валюта, завернутая в тканевый чехол»,— пояснил и. о. заместителя начальника таможенного поста «Аэропорт Сочи» Сергей Угнивенко.

Согласно законодательству, без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денег и (или) дорожных чеков на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Часть валюты в пределах этой нормы — 10 тыс. долларов — была возвращена пассажиру. Оставшиеся 15 тыс. долларов США изъяты.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Таможенные органы напоминают, что перемещение крупных сумм наличных без декларирования влечет административную ответственность вплоть до конфискации предмета правонарушения.

Мария Удовик