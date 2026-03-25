Сотрудники нацпарка Сочи обследовали 500-летний дуб в труднодоступной части леса

Сотрудники Сочинского национального парка провели экспедицию к дубу-долгожителю, растущему в труднодоступной местности на левом берегу реки Хачунеж. Из-за удаленности от маршрутов дерево остается малоизученным: предыдущее обследование проводилось только в 2018 году научным сотрудником особо охраняемой природной территории Михаилом Кудиным, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

По данным пресс-службы, результаты нынешних измерений подтвердили уникальные параметры дерева. Высота дуба составляет от 25 до 30 м, длина окружности ствола на высоте полутора метров от земли — 9,7 м, диаметр ствола — 3,1 м. Предположительный возраст гиганта оценивается в 500–600 лет.

«По толщине дуб намного превосходит другие деревья-патриархи на территории Сочи и Туапсинского района: дубы в аулах Калеж, Наджиго, 18 дубов-тхачегов в Туапсинском районе, описанные М.К. Тешевым, имеют диаметр ствола до двух метров»,— отметили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Возраст дает о себе знать: ствол на некоторых участках полый, заметны признаки усыхания ветвей, прикорневая часть покрыта мхом. Несмотря на эти признаки угасания, дерево сохраняет устойчивость, а вокруг него сформировался здоровый дубовый лес.

Экспедиция стала частью плановой работы по мониторингу старовозрастных деревьев на особо охраняемых природных территориях. Специалисты подчеркивают, что такие природные объекты имеют не только научную, но и эколого-просветительскую ценность, демонстрируя потенциал долгоживущих лесных экосистем Кавказского побережья.

Мария Удовик