После смертельного ДТП под Тосно задержали водителя грузовика

После смертельной аварии на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Тосненском районе задержали 65-летнего водителя грузовика JAC. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем 24 марта на 117-м километре автодороги у грузовика лопнуло переднее колесо. После этого водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом Sitrak C7H, а также с ехавшей за ним Kia Rio.

В результате ДТП 65-летний водитель Kia погиб на месте, 44-летнего водителя бензовоза госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее смерть человека).

