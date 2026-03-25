Уголовное дело возбудили после «хлопка» на нижегородской промплощадке «Лукойла»

По факту «хлопка газовоздушной смеси» на территории предприятия в Кстовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент случился днем 24 марта при проведении ремонтных работ на оборудовании. В результате происшествия пострадали два работника, они доставлены в больницы.

Ранее гострудинспекция сообщила, что пострадавшие — сотрудники ООО «ПМК-2», они снимали изоляцию с емкостного оборудования на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

