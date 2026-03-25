Два работника пострадали на территории «Лукойла» в Нижнем Новгороде

Групповой несчастный случай на производстве произошел на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Пострадали два 48-летних работника ООО «ПМК-2», сообщили в региональной госинспекции труда.

По предварительным данным, когда они снимали изоляцию с емкостного оборудования, произошел «хлопок паров пропана из обвязки емкости без последующего горения».

Ведомство ожидает извещение от работодателя о несчастном случае.

Галина Шамберина