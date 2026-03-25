Более 12 тысяч пар в Москве поженятся в «красивые даты» 2026 года

Около 12,5 тыс. пар в Москве планируют пожениться в символические даты 2026 года — дни с повторяющимися или зеркальными сочетаниями цифр. Об этом ТАСС сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«Многие столичные пары выбирают для свадьбы особенные даты, которые легко запомнить и которые красиво выглядят в документах и семейной истории. В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием шестерок»,— рассказала Светлана Уханева. По ее словам, только 26 марта в Москве планируют заключить брак около 500 пар.

16 июня и 26 августа — в самые востребованные дни для регистрации до конца текущего года — планируют пожениться более 600 пар в каждую из дат. Суммарно более 4 тыс. пар до конца года заключат браки 26-го числа каждого месяца, 6-го числа — около 2 тыс., 16-го — примерно 1,5 тыс.

Из-за популярности даты 26 июля московские ЗАГСы будут работать, несмотря на изначально запланированный выходной — воскресенье. Дворцы бракосочетания № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово продлили график работы 6, 20, 26 июня и 8 августа до 21:00.