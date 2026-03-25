Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Татарстана по делу «Татнефти» к ABB France и ООО «РУЦИС» о взыскании 74,5 тыс. евро. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Апелляционный суд отклонил жалобу «Татнефти» о взыскании 74,5 тысячи евро

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Апелляционный суд отклонил жалобу «Татнефти» о взыскании 74,5 тысячи евро

Апелляцию подали в конце прошлого года. Ранее суд первой инстанции частично удовлетворил иск: с французской компании взыскали около 4,3 млн руб. процентов за просрочку возврата аванса после расторжения контракта.

В остальной части требований, а также в привлечении российской компании «РУЦИС» к ответственности, было отказано.

Апелляция поддержала это решение и отклонила жалобу.

Анна Кайдалова