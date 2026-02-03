ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Татарстана по делу о взыскании процентов с ABB France. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Татнефть» оспаривает решение суда по спору с французской компанией

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заседание Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда назначено на 16 февраля.

Иск в суд первой инстанции поступил в марте 2025 года. Компания требовала солидарно взыскать с ABB France и ООО «РУЦИС» (прежнее наименование — ООО «АББ») 74,5 тыс. евро. Поскольку после расторжения контракта на поставку оборудования и пусконаладочные работы ABB France вернула аванс с нарушением срока и должна выплатить проценты.

В ходе разбирательства ABB France заявляла, что дело должно рассматриваться в Стокгольме, однако суд указал, что вправе рассматривать дело в Татарстане, поскольку санкции затрудняют обращение «Татнефти» в международный арбитраж.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования к ABB France, взыскав 4,3 млн руб. процентов. В привлечении ООО «РУЦИС» к ответственности было отказано, как и в остальной части требований.

ABB France — французская компания, которая занимается технологиями в области энергетики и автоматизации, производитель товаров и материалов.

