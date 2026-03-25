Бобровский вышел на седьмое место по числу побед среди вратарей в истории НХЛ

Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский одержал 455-ю победу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он вышел на седьмое место по количеству выигранных встреч в истории НХЛ.

«Флорида» на своем льду победила «Сиэтл Кракен» в серии буллитов — 5:4. Бобровский отразил 22 броска из 26. В послематчевой серии буллитов хоккеисты «Сиэтла» не смогли реализовать ни одной попытки.

Сергей Бобровский обошел канадского голкипера Кертиса Джозефа, в активе которого 454 победы. На шестом месте располагается швед Хендрик Лундквист (459). Лидером является канадский голкипер Мартин Бродер (691).

Главный тренер «Флориды» Пол Морис вторым в истории НХЛ достиг отметки в 2000 матчей. Рекорд лиги принадлежит Скотти Боумэну (2141).

«Флорида» с 73 очками по итогам 70 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сиэтл» располагается на пятой строке Тихоокеанского дивизиона, набрав 72 очка в 70 встречах.

Таисия Орлова