В Липецкой области ищут строителей для «Тифлисского тракта» за 104 млн рублей

В Задонске Липецкой области объявлен аукцион на реализацию проекта, победившего в конкурсе Минстроя РФ, «Тифлисский тракт». Благоустройство и развитие территории у реки Дон оценено властями в 104,3 млн руб. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Задонского округа Липецкой области. Авансирования не предполагается. Окончание подачи заявок — 10 марта. Проект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». К работам планируется приступить 1 апреля, завершить их — до 1 октября 2026 года.

Территория расположена в Задонске, по улице Ленина, юго-западнее дома 1, а также по улице Карла Маркса, земельный участок 62а. Площадь — 3,8 га. Документация предусматривает комплексное благоустройство и озеленение общественного пространства с созданием условий для активного отдыха в летний и зимний периоды.

Так, на набережной появятся входная группа индивидуального изготовления с подсветкой, заправка для электрокаров, кафе «Трактиръ», новый мостик и зона для костра и барбекю, арт-объекты «Повозка с конями», «Бирючок», «Почтовая марка» и «Мельница». Также на всей территории будут лавочки и урны, туалет и торговый павильон, два круглых навеса, сцена и радиусные скамейки без спинки, велопарковка, питьевая колонка и котейнерная площадка.

В правительстве региона подчеркивают, что название проекта отсылает к исторической роли города. Через Задонск проходил один из главных путей России — Тифлисский тракт, или большая Московская дорога, по которой перевозились почта и товары. Благоустройство набережной разработано липецкими проектировщиками «Вектор-Л» за 1,4 млн руб.

В феврале стало известно, что в Нововоронеже городские власти ищут исполнителя для работ по развитию и содержанию городской инфраструктуры за 209,5 млн руб.

Анна Швечикова