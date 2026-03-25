2ГИС запустил навигатор для начинающих водителей

В приложении геосервиса 2ГИС появился режим «Легкий маршрут», который позволит начинающим водителям избегать сложных развязок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый режим минимизирует повороты налево, развороты, движение по кольцевым развязкам, многополосным и скоростным дорогам, отметили в 2ГИС. «Легкий маршрут» может пригодиться и опытным водителям, которые хотят выбрать более спокойный маршрут или проехать по незнакомому месту, указали в компании.

«За рулем важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня. В такие моменты особенно важно, чтобы дорога была понятной и комфортной. Для этого мы запустили новый режим навигации»,— сообщил менеджер продукта «Транспорт» в2ГИСДэнни Лемус Каррилес.

«Легкий маршрут» доступен в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android — его можно выбрать среди других вариантов перед началом поездки, а при необходимости отключить в настройках.