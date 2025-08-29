Минпросвещения установило продолжительность учебной нагрузки для школьников

Минпросвещения России выпустило рекомендации, связанные с длительностью занятий для учеников школ младших, средних и старших классов. Документ, опубликованный на сайте министерства, предписывает начинать уроки не ранее 8 утра и завершать их не позднее 19 часов вечера.

Уточняется, что в течение сентября и октября учебная нагрузка первоклассников «не должна превышать 15 часов в неделю». Это означает, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый. При этом рекомендуется «предусмотреть облегченный учебный день», чтобы способствовать мягкой адаптации детей к школьной среде.

Документ предписывает «не допускать» обучение во вторую смену учеников первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также всех классов, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, продолжительность уроков в течение учебного года для учеников 2-11-х классов «не должна превышать 45 минут», а длительность перемен между уроками «должна составлять не менее 10 минут, а большой перемены (после 2 или 3 урока) — 20-30 минут». Вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков.

Влад Никифоров