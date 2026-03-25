Святому тесту установили золотой ценник

Кулич с собором Василия Блаженного, пищевым золотом и драгоценными камнями. В Москве уже начали продавать «премиум» изделия к Пасхе — цена на некоторые из них достигает 100 тыс. руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До Пасхи еще больше двух недель, но во многих магазинах уже появился праздничный ассортимент и, конечно, куличи. Одна из пекарен удивила жителей столицы как ценой выпечки — 100 тыс. руб., — так и ее видом. Внешне кекс выглядит довольно классическим, а весит 4 кг. Однако «изюминка» у него все же есть — и это даже не про начинку. На «шапке» кулича расположен съедобный детальный макет собора Василия Блаженного. Судя по всему, выполненный вручную. Все это и повлияло на стоимость изделия, говорит шеф-кондитер и сооснователь кондитерской Injir Ирина Букреева:

«Он очень филигранно сделан, у него много разных деталей, раз такой ценник. Может, кулич вообще готовил какой-то именитый шеф. Я думаю, такой кекс могут купить звезды, кому не важны ценники, или те, кто решит на этом сделать хайп. У нас тоже заказывают к Пасхе продукцию. Это вообще суперпопулярный праздник среди кондитеров, у на Пасхе делают огромные продажи».

Даже при своей высокой стоимости кулич все равно найдет покупателя, говорят собеседники “Ъ FM”. В основном такие продукты рассчитаны на корпоративных заказчиков, блогеров, стремящихся поднять охваты, и на очень обеспеченных людей, рассказала владелица «Горельской пекарни» Анна Тютюнникова:

«В Москве вообще можно увидеть продукты с любой ценой. Это изделие могли приготовить с черной икрой внутри — вот и берут за него 100 тыс. руб. Для некоторых москвичей, вроде детей сенаторов, например, такая цена совершенно нормальна. У них денег очень много, и девать их некуда. Ну а в нашей пекарне кулич будет стоить 500 руб., лакшери-версия, возможно, — 700 руб. Со среды на пасхальную неделю мы начнем печь».

Подобная люксовая выпечка появляется ежегодно. Например, в прошлом году продавали кулич, украшенный пищевым золотом и драгоценными камнями. По данным СМИ, цена на него была около 2,5 млн руб. В этом году появилась его мини-версия, но уже от другой пекарни. Кекс тоже покрыт золотом, и его цена достигает 7 тыс. руб. В начинку, помимо традиционного изюма, входят цедра лимона и апельсина, а также вяленая клюква и курага. Такие продукты — маркетинговый ход для привлечения внимания к производителю, считает основатель коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» и автор канала «Еда и деньги» Мария Тюменёва:

«Здесь речь не идет про себестоимость товара. Очевидно, 100 тыс. руб. просят за такой "вау-эффект", привлекательность, хайп. Это не массовый продукт и даже не премиум в классическом смысле. Это больше похоже на пиар-ход. Такие стратегии используются нечасто, но если их все же применяют, то всегда ярко: делают какой-то супердорогой десерт с золотом, доставляют его вертолетом. Чем сильнее диссонанс, тем выше охват».

Впрочем, некоторые священники, чиновники и депутаты Госдумы резко осудили подобное проявление коммерции. По их словам, в такой праздник роскошь неуместна, а хвастовство дорогими покупками некоторые назвали обычной гордыней.

Ангелина Зотина, Александр Мезенцев