ЗакС Петербурга принял закон об обязательных отчетах по диагностике дорог

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в городской закон о порядке ремонта и содержания автомобильных дорог. Документ, в частности, вводит обязанность для владельцев размещать отчеты по результатам диагностики дорог в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.

Как следует из пояснительной записки, изменения нужны для приведения петербургского законодательства в соответствие с федеральным законом. Поправки к нему также закрепляют понятие «диагностики (оценки технического состояния)» автомобильной дороги вместо «оценки технического состояния». Эти изменения будут внесены и в городской закон.

Корректировки вступят в силу 1 сентября 2026 года — одновременно с изменениями федерального законодательства.

Артемий Чулков