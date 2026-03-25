OpenAI привлечет $10 млрд новых инвестиций

Компания OpenAI близка к привлечению новых инвестиций в размере около $10 млрд, сообщает Bloomberg. По данным издания, это увеличит ее оценочную капитализацию до $850 млрд. В число новых инвесторов войдут MGX (Абу-Даби), Coatue, Thrive Capital и Altimeter Capital.

Новые инвестиции увеличат сумму привлеченных OpenAI средств до рекордных $120 млрд, что превысит первоначальную цель создателя ChatGPT $100 млрд, отмечает Bloomberg. OpenAI объявила о первом транше инвестиций в конце февраля. По мнению экспертов, это может быть последним частным раундом финансирования перед первичным публичным размещением акций.

Екатерина Наумова