Демократы выиграли выборы в округе Палм-Бич во Флориде

Кандидат от Демократической партии США Эмили Грегори выиграла выборы в Палату представителей штата Флорида по округу Палм-Бич, где находится резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. О предварительной оценке результатов выборов пишут американские СМИ, включая The Washington Post (WP) и Associated Press.

В Палм-Бич прошли внеочередные выборы из-за того, что прошлый член Палаты представителей Флориды республиканец Майк Карузо ушел с поста, чтобы занять административную должность. Дональд Трамп поддерживал в этом округе кандидата от Республиканской партии Джона Мейплса. Президент США писал в соцсетях, что господина Мейплса поддерживает «много его друзей из Палм-Бич». СМИ пишут, что подсчитаны уже почти все голоса и Эмили Грегори опережает Джона Мейплса более чем на 2 процентных пункта.

Как пишет WP, победа госпожи Грегори «стала ошеломляющей неожиданностью, свидетельствующей о подъеме популярности демократов перед промежуточными выборами 2026-го». Вноябре текущего года пройдут выборы в Палату представителей Конгресса США.

Яна Рождественская