Superjob: в России выросло число отказов соискателям из-за татуировок

В 2026 году 11% рекрутеров признались, что отказывали соискателям из-за татуировок. Это существенно больше по сравнению с 4% в 2025 году, следует из исследования сервиса Superjob, с которым ознакомился РБК. Одновременно доля компаний, которые никогда не отказывали по этой причине, снизилась с 92% до 86%.

Формально наличие татуировок не может служить законным основанием для отказа на работу. Тем не менее в некоторых областях, где важен внешний вид сотрудника — банковское дело, продажи, работа с клиентами премиального сегмента, действуют негласные корпоративные стандарты, которые ограничивают прием сотрудников с крупными или многочисленными рисунками.

Отказы из-за татуировок чаще встречались при подборе на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, HR-специалистов, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различных уровней.

Рост числа отказов эксперты SuperJob связывают с изменением баланса спроса и предложения на рынке труда, а не с ужесточением требований к внешнему виду кандидатов.

Опрос показал, что отношение населения к татуировкам неоднозначно: 26% относятся к ним положительно, 41% — отрицательно, а треть респондентов затрудняются ответить. Женщины демонстрируют более лояльное отношение (30% одобряют тату) в сравнении с мужчинами (22%). Особенно высок уровень положительного восприятия среди молодежи до 25 лет (59%).

Что касается готовности сделать татуировку, 11% участников опроса выразили желание, в том числе 31% из молодежи до 25 лет. Среди тех, кто уже имеет татуировки, 46% планируют добавить новые рисунки.