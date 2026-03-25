В Чувашии планируют запустить пилотный проект по выплате субсидий аграриям в цифровых рублях, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

В Чувашии протестируют выплаты аграриям в цифровых рублях

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фермеры смогут автоматически получать средства на первый взнос по лизингу сельхозтехники без длительного ожидания. Проект также предусматривает цифровую маркировку техники: у каждой единицы появится цифровой двойник, что позволит отслеживать ее использование.

По словам советника заместителя председателя правления «Россельхозбанка» Антона Боганова, использование цифрового рубля и смарт-контрактов должно сократить сроки получения субсидий до нескольких часов и снизить риски злоупотреблений.

Цифровой рубль представляет собой форму валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, но с рядом отличий. Ранее председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что не понимает, зачем нужен цифровой рубль.

Анна Кайдалова