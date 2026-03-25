Поставщика оборудования оштрафовали на 2,1 млн рублей за взятку кадровику медвуза

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал Николая Ковалева виновным по делу о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) должностному лицу СЗГМУ имени И. И. Мечникова за содействие при закупках медицинского оборудования и расходных материалов. Фигуранту назначили штраф в размере 2,1 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, не позднее 28 июня 2023 года Ковалев, будучи соучредителем ООО «Лаут» и одним из бенефициаров ООО «Инмед-С», договорился с начальником управления кадров университета о передаче денег за информацию о готовящихся закупках и общее покровительство.

Это позволяло заранее принимать решение об участии компаний в конкурсных процедурах, формировать выгодную цену контрактов, а также добиваться того, чтобы закупочная потребность университета формировалась с учетом имеющихся у этих фирм медоборудования и расходных материалов.

С 28 июня 2023 года по 12 января 2024 года Ковалев за 200 тыс. рублей взятки добился заключения контрактов на поставку медицинского оборудования и расходников на общую сумму 52,56 млн рублей.

Подсудимый признал вину частично.

Артемий Чулков