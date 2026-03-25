В Москве потеплеет до +15°С

Сегодня воздух в Москве прогреется до 12–15°С, осадков не ожидается, заявил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве и по области ожидается переменная облачность. Ветер будет южный со скоростью 1–6 м/с. «В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона»,— уточнил господин Тишковец.

В Москве и Подмосковье до 28 марта действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, завтра в столице будет 12–14°С, также переменная облачность и без осадков. По области температура ожидается на уровне 9–14°С.