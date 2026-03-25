Замминистра экологии Нижегородской области возглавил Верхне-Волжское БВУ

Верхне-Волжское бассейновое водное управление (БВУ) возглавил заместитель министра экологии Нижегородской области Александр Гриднев. Он приступил к работе в новой должности 23 марта, сообщили в региональном правительстве.

Замгубернатора Сергей Морозов отметил, что новое назначение открывает дополнительные возможности для усиления координации между федеральным ведомством и областным министерством, где Александр Гриднев ранее курировал природоохранные направления.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель БВУ стал фигурантом дела о взятках.

