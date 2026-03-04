Замруководителя Верхне-Волжского БВУ Росводоресурсов обвиняют в коррупции

Несколько уголовных дел по ч. 2 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размере) возбуждено в отношении заместителя руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Как полагает следствие, в 2024 году обвиняемый получил от коммерсантов взятку за способствование подписанию актов выполненных работ по госконтрактам. При этом в локальном сметном расчете были выявлены несоответствия. В результате ремонт административного здания провели не в полном объеме и более дешевыми материалами, чем было предусмотрено сметной документацией.

Еще одну взятку ему инкриминируют за подписание актов по ремонту служебного автомобиля.

Судя по видео, при обысках в здании бассейнового управления из сейфа изъяли пистолет и нож в ножнах.

Галина Шамберина