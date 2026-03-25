WSJ: запрещенная в РФ Meta планирует достичь рыночной капитализации $9 трлн

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) надеется достичь уровня рыночной капитализации $9 трлн к 2031 году. Об этом пишет The Wall Street Journal, изучившая документы, поданные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания будет мотивировать своих топ-менеджеров к «крайне агрессивным темпам роста» за счет новой системы бонусов. Они будут выплачены в полной мере только при достижении упомянутого уровня капитализации. Сейчас она составляет $1,5 трлн.

Если цель будет достигнута, топ-менеджеры получат огромные бонусы в сотни миллионов долларов. В программе участвуют, в частности, директор по технологиям Эндрю Босуорт, операционный директор Хавьер Оливар, финансовый директор Сьюзан Ли и некоторые другие топ-менеджеры. В компании отметили, что основатель и генеральный директор Марк Цукерберг в программе не участвует.

Топ-менеджеры крупных технологических и других компаний уже получают огромные бонусы, привязанные к достижению тех или иных результатов. Однако, как отмечает WSJ, в условиях жесткой конкуренции, связанной с разработкой искусственного интеллекта, эти бонусы могут стать еще значительнее, а их условия при этом — более амбициозными. В прошлом году акционеры Tesla одобрили условия компенсационного пакета для ее основателя и гендиректора Илона Маска, который при достижении целевых показателей составит $1 трлн.

Яна Рождественская