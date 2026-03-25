WSJ: в США растет число семей с многомиллионным состоянием

Число американцев с многомиллионным состоянием резко возросло в последние годы, пишет The Wall Street Journal. В США насчитывается около 430 тыс. домохозяйств, чье состояние превышает $30 млн, из них около 74 тыс. имеют состояние $100 млн и более. Примерно с 1990 года рост числа богатых семей превысил общий рост населения страны.

WSJ со ссылкой на данные ФРС и исследователей Принстонского университета сообщает, что главными причинами такой ситуации являются рост фондового рынка, благоприятствующий частным инвестициям и увеличению пенсионных накоплений, и активное развитие малого и среднего бизнеса.

Наибольший объем активов (недвижимость и другое личное имущество, бизнес, пенсионные / денежные накопления и др.) в настоящее время находится в руках представителей поколения бебибумеров (годы рождения 1946–1964) — в общей сложности $88,5 трлн. На втором месте идет поколение X (годы рождения 1965–1980) — $45,4 трлн. На третьем месте «молчаливое поколение» (годы рождения до 1946 года) — $20,8 трлн. Более молодые поколения миллениалов и зумеров владеют активами на общую сумму около $18,25 трлн.

WSJ отмечает, что растущее благосостояние домохозяйств выражается в увеличении числа сделок с дорогой недвижимостью (от $10 млн и выше), покупках товаров класса премиум (дорогие машины, люксовые бренды), а также росте популярности авиаперелетов бизнес-классом или частными самолетами.

