Белгородское УКС оценило ремонт лагеря «Прометей» после атак ВСУ в 217 млн

«Управление капитального строительства Белгородской области» (УКС) ищет подрядчика для капитального ремонта детского лагеря «Прометей» в городе Строитель Яковлевского округа. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Начальная цена договора составляет 216,6 млн руб., следует из документации тендера. Торги объявлены в связи с ранее заключенным между заказчиком и «Управлением социального строительства Яковлевского округа Белгородской области» контрактом на ремонт объекта.

Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей»

Соглашением предусмотрены модернизация систем вентиляции, отопления, электроснабжения, наружного освещения и благоустройство прилегающей территории. Подрядчик должен выполнить работы в спальных корпусах №1 и №2, клубе, спортивном зале и КПП до 15 апреля 2027 года. Гарантийный срок — пять лет. Необходимость ремонта обусловлена повреждениями, полученными в результате обстрелов ВСУ.

В начале марта «Управление социального строительства Яковлевского округа Белгородской области» подвело итоги тендера на ремонт лагеря «Прометей». Победителем признали региональное УКС, предложившее выполнить работы за 229,2 млн руб. при стартовой цене 230,3 млн руб. В закупке участвовали еще два претендента, заявивших аналогичную цену. Информация о них не раскрывается.

Кабира Гасанова