В 2025 году в российские вузы поступило в 1,6 раза больше детей участников СВО

В 2025 году в российские университеты поступило 4 217 участников специальной военной операции на Украине — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Такие данные предоставила пресс-служба Минобрнауки на запрос газеты «Ведомости». Число детей участников военной операции, зачисленных в вузы, также за год увеличилось в 1,6 раза: с 12 030 до 18 901 человека.

2322 участника военных действий, принятых в вузы в 2025 году, выбирали заочную форму обучения — их доля составляет 55% от общего числа. Еще 1186 человек выбирали очную форму (28%), 707 — очно-заочную (около 17%). В университеты Саратовской области поступил 381 участник военной операции, Москвы — 346, Ростовской области — 207, Луганской народной республики — 153, Свердловской области — 123, Хабаровского края — 122.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной («Единая Россия»), большинство участников СВО выбирают для себя IT-специальности, направления, связанные с беспилотными системами, компьютерной безопасностью, инженерные и технические дисциплины. Участников военных действий, которые получат высшее образование, будут устраивать в госсектор и на государственные предприятия, считает профессор Финансового университета Александр Сафронов. Работу таким выпускникам также предлагают государственные предприятия, включая «Россети» и «Роскосмос», сообщила Екатерина Стенякина.

При этом у части бывших участников военной операции есть серьезные проблемы со здоровьем, отметил Александр Сафронов. Согласно ТК, они имеют право получать дополнительные дни отпуска, однако частные работодатели избегают найма сотрудников из групп, которым предоставлены добавочные соцгарантии, указал эксперт. Это, в свою очередь, может привести к тому, что такие люди могут временно выбыть из рабочего процесса, добавил он.