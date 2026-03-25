Аэропорт Шереметьево ограничил работу

В аэропорту Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Рейсы будут выполнять только по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, их вводят, если в регионе действует режим беспилотной опасности.

В ночь на 25 марта над Россией сбиты 389 дронов ВСУ, в том числе над Московской областью. Количество уничтоженных в регионе БПЛА не уточняется.