В Сочи вдове участника СВО выплатили 2 млн после вмешательства прокуратуры

В Сочи прокуратура Центрального района провела проверку по обращению супруги погибшего военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

В ходе рассмотрения установлено, что орган социальной защиты населения отказал заявительнице в предоставлении единовременной материальной помощи. Основанием для отказа стало отсутствие у женщины регистрации по месту жительства на территории Краснодарского края на момент гибели супруга.

Вместе с тем проверка подтвердила, что заявительница фактически проживала в Сочи на протяжении нескольких лет. Данный факт свидетельствовал о наличии устойчивой связи с регионом, несмотря на отсутствие формальной регистрации.

С учетом выявленных обстоятельств прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта проживания на территории Краснодарского края. Суд рассмотрел представленные материалы и удовлетворил требования в полном объеме.

Принятое решение позволило восстановить нарушенные социальные права заявительницы. После вступления судебного акта в силу женщине была предоставлена предусмотренная законодательством единовременная материальная помощь.

Размер выплаты составил 2 млн руб. Меры прокурорского реагирования обеспечили реализацию права на получение социальной поддержки в полном объеме.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Адлерского района Сочи в судебном порядке добилась восстановления прав семьи погибшего военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. Проверка была проведена в рамках исполнения поручения прокуратуры Краснодарского края и касалась соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки на федеральной территории «Сириус».

Мария Удовик