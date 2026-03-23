Доставка конкуренции

Бизнес через «Опору России» пытается убедить властей смягчить законопроект по поддержке «Почты России». Он предлагает резкое ужесточение требований к иным операторам доставки посылок: размер их собственных средств должен быть не менее 1 млрд руб., а стоимость лицензий вырастет с 1 млн до 5–100 млн руб. С рынка могут уйти небольшие компании, а маркетплейсы будут дополнительно тратить на работу, по предварительным подсчетам, более 90 млрд руб. в год.

Изменения в закон о почтовой связи, предложенные Минцифрой и направленные на поддержку АО «Почта России», негативно скажутся на других участниках рынка доставки. Это следует из письма «Опоры России» на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко от 17 марта (копия есть у “Ъ”). В нем организация просит учесть предложения бизнеса по поправкам. В аппарате господина Григоренко подтвердили получение письма. В «Почте России» отказались от комментариев.

Законопроект о поддержки «Почты России» пока официально не опубликован, но с февраля 2026 года обсуждаются его рабочие версии. Они предполагают, что госкомпания получит особый статус. Собственный капитал других участников рынка доставки почтовых отправлений при этом должен быть не менее 1 млрд руб. для компаний, работающих внутри одного населенного пункта и 2 млрд руб. при доставке грузов по всей России. Порядок расчета стоимости для них лицензий предложено рассчитывать в зависимости от типа услуг. За возможность осуществлять доставку грузов до 10 кг в рамках одного населенного пункта нужно будет платить 5 млн руб., в пределах одного субъекта и без работы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — 10 млн руб. Работа по всей России будет стоить 100 млн руб. Сейчас лицензия для всех компаний стоит 1 млн руб. на 10 лет. Операторы также должны будут выплачивать 3% от доходов за межрегиональную доставку посылок в специальный фонд. Эти средства пойдут на ремонт и модернизацию отделений «Почты России» в сельской местности и труднодоступных районах.

В «Опоре России» опасаются, что нововведения станут преградой для развития курьерских служб. Их число и без того сокращается: сейчас в стране зарегистрированы 288 действующих лицензий на оказание услуг почтовой связи, в апреле 2025 года их было 813. Введение дополнительного регулирования может усугубить ситуацию, считают в организации. Предложенные властями меры там называют избыточными, указывая, что они не учитывают разницу на доставку грузов в разных частях страны. В «Опоре России» предлагают существенно смягчить нормы, сохранив в частности существующую стоимость лицензирования.

В СДЭК, DHL, DPD, Pony Express на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет в том числе маркетплейсы) Артем Соколов говорит, что его организация также не поддерживает предложенный законопроектом подход и уже обратилась по этому вопросу в правительство. Предложенные меры, по его словам, приведут к исчезновению конкурентного рынка логистики «В документе сейчас речь о принудительном перераспределении рыночных потоков и монополизации части рынка»,— говорит эксперт. В Ozon “Ъ” не ответили. В RWB (Wildberries) пояснили, что компания открыта к диалогу с регуляторами, но рассчитывает, что сотрудничество будет взаимовыгодным. Принимаемые решения должны преследовать баланс интересов государства, бизнеса и потребителей, заметили там.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что в случае принятия законопроекта основные расходы понесут в первую очередь крупные компании с развитой логистической инфраструктурой.

Это и маркетплейсы, и крупнейшие торговые сети, и большие транспортно-логистические операторы. По оценке Ассоциации цифровых платформ, прямые расходы крупнейших маркетплейсов, связанные с текущей редакцией поправок, могут превысить 90 млрд. руб. в год.

В «Опоре России» считают, что проблемы «Почты России» имеют комплексный характер и не связаны с присутствием на рынке других операторов доставки. Согласно отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 года выручка АО «Почта России» снизилась на 1,7%, до 158,1 млрд руб., доходы от ключевых почтовых услуг снизились на 4,5%, чистый убыток сократился на 4%, до почти 9 млрд руб. Артур Гафаров замечает, что со сложностями сталкиваются многие почтовые службы, в том числе за рубежом. Сейчас регуляторная нагрузка на «Почту России» слишком высокая, и это мешает ей конкурировать на рынке услуг, поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициативы. Законопроект, по его словам, направлен в первую очередь на встраивание госкомпании в конкурентную среду. Отказаться от поддержки «Почты России» власти не могут: это критически важная инфраструктура связи.

Президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков настаивает, что укрепить позиции «Почты России» можно не только за счет пошлин для других участников рынка. Альтернативой эксперт считает внедрение госкомпании в службу доставки товаров самих маркетплейсов. Стоимость услуг по логистике товаров при этом может быть выделена отдельно, считает он.

Алина Мигачёва