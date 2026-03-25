Около 450 тыс. жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ

Сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по объектам энергетики Белгорода, из-за чего около 450 тыс. жителей региона остались без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Без электроснабжения остались жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов. «Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла. Восстановительные работы практически сразу же были начаты»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Сейчас в Белгороде все детские сады и школы работают в штатном режиме, отметил он. Работы по полному восстановлению будут продолжаться несколько дней.

За последние два дня 14 жителей Белгородской области получили ранения, добавил губернатор. Теперь жителей региона, которые не могут сами себе оказать помощь, будут перемещать из социальных учреждений, расположенных вдоль границы, в другие регионы, заявил господин Гладков.

В ночь на 25 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбили в том числе и над Белгородской областью — в Минобороны не раскрыли их точное число. Вячеслав Гладков писал, что пострадавших, по предварительной информации, нет.