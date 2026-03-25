КамАЗ разместил облигации на 1,5 млрд рублей при плане 5 млрд рублей
ПАО «КамАЗ» разместил облигации серий БО-П22 и БО-П21 на общую сумму 1,5 млрд руб. Объем выпуска с фиксированным купоном составил 1 млрд руб., флоатера — 500 млн руб., сообщает «Интерфакс».
Планировалось, что совокупный объем займов составит 5 млрд руб.
Ставка купона по «фиксу» установлена на уровне 16% годовых, доходность к погашению — 17,23%. По облигациям с плавающим купоном установлен спред к ключевой ставке Банка России в размере 375 базисных пунктов.
Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг «КамАЗа» до уровня A(RU).