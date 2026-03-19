При открытии книги заявок ПАО «КамАЗ» повысило ориентир спреда к ключевой ставке Центробанка по облигациям серии БО-П21 до уровня не более 375 базисных пунктов против ранее заявленных не более 325 б.п. Об этом сообщил «Интерфакс».

КамАЗ повысил ориентир спреда по флоатеру до не более 375 б.п.

КамАЗ повысил ориентир спреда по флоатеру до не более 375 б.п.

Компания разместила два выпуска двухлетних облигаций — с плавающим купоном (БО-П21) и фиксированным (БО-П22). Совокупный объем займов планируется на уровне 5 млрд руб., купоны будут выплачиваться ежемесячно.

Ориентир ставки по выпуску с фиксированным купоном сохранен на уровне не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению до 17,81% годовых. Доходность флоатера будет определяться исходя из ключевой ставки Банка России с учетом установленного спреда.

Техразмещение запланировано на 24 марта.

Ранее сообщалось, что АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня A(RU) со стабильным прогнозом, указав на рост долговой нагрузки и снижение показателей рентабельности.

Анна Кайдалова