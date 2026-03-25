Росприроднадзор освободили от бремени

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вернул на новое рассмотрение дело о взыскании с АО «Аэропорт Толмачево» 935,3 млн руб. в качестве возмещения вреда, причиненного болотам вследствие сброса сточных вод. Кассационный суд посчитал, что две первые инстанции необоснованно возложили на Сибирское управление Росприроднадзора бремя доказывания вины предприятия в причинении вреда природе. Ранее арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении исковых требований ведомства, указав, что стоки аэропорта смешивались с отходами МУП «Горводоканал». Юристы полагают — шансов на полный отказ в иске больше нет, аэропорт может рассчитывать лишь на снижение суммы взыскания, доказав несостоятельность методики расчета и необходимость зачета понесенных экологических инвестиций.

Аэропорт Толмачево продолжит доказывать в суде свою невинность в причинении вреда природе на без малого миллиард рублей

Аэропорт Толмачево продолжит доказывать в суде свою невинность в причинении вреда природе на без малого миллиард рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сибирское управление Росприроднадзора добилось пересмотра дела о взыскании с АО «Аэропорт Толмачево» 935,3 млн руб. за ущерб, причиненный расположенным поблизости болотам — Толмачевские согры — в результате сброса сточных вод. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения двух первых инстанций, отказавших в удовлетворении заявленных требований. Постановление кассационной инстанции принято 17 марта и опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Решение арбитражного суда Новосибирской области от 16 июля 2025 года и постановление седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2025 года отменить. Дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд Новосибирской области»,— говорится в постановлении.

Рассмотрение спора продолжается с ноября 2024 года.

Как следует из материалов дела, АО «Аэропорт Толмачево» осуществляло сброс сточных вод через сети промышленной канализации в болотный массив Толмачевские согры на основании разрешения.

Документ позволял осуществлять сброс вредных веществ, но в пределах нормативов. В 2020-2021 годах сотрудники Росприроднадзора провели несколько плановых и незапланированных выездных проверок, в ходе которых были выявлены факты превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах. В июле 2024 года надзорное ведомство направило руководству аэропорта претензию с предложением в месячный срок со дня ее получения возместить причиненный природе ущерб в размере 941,6 млн руб. АО «Аэропорт Толмачево» обращение ведомства проигнорировало.

По данным Росприроднадзора, кратность превышения вредных веществ в отобранных пробах по отдельным показателям достигала экстремально высоких значений. «По девяти из 16 показателей уровень загрязнения в водном объекте даже превысил содержание загрязняющих веществ в сточных водах, что отражает наличие накопительного эффекта вследствие неспособности природных факторов компенсировать (нейтрализовать) последствия антропогенного воздействия»,— говорится в материалах дела.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, указав, что стоки аэропорта смешивались с отходами МУП «Горводоканал», в связи с чем «ответственное за возмещение вреда лицо не может определяться истцом произвольно». Также в мотивировочной части решения суда говорится, что ответчик полностью возместил вред окружающей среде в результате строительства в 2022 году сопутствующей инфраструктуры для сброса сточных вод, которое позволило снизить концентрацию загрязняющих веществ. Затраты составили 641,4 млн руб.

Суд, кроме того, не согласился с расчетом вреда болотному массиву, который произведен на основании методики исчисления для второй категории водных объектов рыбохозяйственного значения.

В материалах дела говорится, что истец не доказал факт того, что указанные болота имеют статус рыбохозяйственного значения.

«Также заслуживает внимания довод о том, что в отношении водного объекта болотный массив Толмачевские согры не установлена береговая линия, следовательно, невозможно определить, что в точке сброса сточных вод сброс осуществляется именно в водный объект, а не на землю»,— отметили в первой инстанции. Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал эти доводы.

Кассационный суд посчитал, что две первые инстанции необоснованно возложили на Сибирское управление Росприроднадзора «бремя доказывания того, что деятельность общества повлекла негативные изменения состояния водного объекта, а в экологической системе водоема наступили необратимые изменения». В то время как законодательство об охране окружающей среды прямо предусматривает обязанность доказывания отсутствия вины в причинении вреда природе владельца объекта.

Кроме того, кассационная инстанция отметила, что в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. «В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. Однако суды уклонились от исполнения данной обязанности»,— говорится в постановлении. В случае причинения вреда окружающей среде несколькими лицами, привлекать к ответственности необходимо всех солидарно, следует из документа.

Для аэропорта складывается крайне неблагоприятный прогноз, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«Кассационный суд не просто отменил решения, а дал нижестоящим судам четкие указания, которые обязан выполнить суд первой инстанции при новом рассмотрении. Игнорировать правовую позицию окружного суда суд Новосибирской области не сможет.

Почему Росприроднадзор, скорее всего, выиграет: теперь доказывать отсутствие вины и причинно-следственной связи обязан сам аэропорт. Ранее суды возлагали на надзорный орган обязанность доказывать, что именно стоки аэропорта, а не смешанные стоки с МУП «Горводоканал», привели к необратимым изменениям. Кассация указала, что это незаконно»,— комментирует юрист.

По мнению Юлии Комбаровой, Росприроднадзор может требовать всю сумму с любого из нарушителей — аэропорта и «Горводоканала», оставляя вопрос о внутренних расчетах между ними на их усмотрение.

«Кассация прямо указала, что при причинении вреда несколькими лицами все они должны привлекаться солидарно. Это означает, что Росприроднадзору надлежит либо привлечь МУП «Горводоканал» в качестве соответчика в рамках нового рассмотрения, либо обратиться с самостоятельным иском к этому предприятию. Суд при новом рассмотрении должен будет установить соотношение вкладов каждого из источников загрязнения в совокупный ущерб — что практически неизбежно потребует назначения новой комплексной экспертизы»,— считает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева считает, что шансы побороться у аэропорта тем не менее есть при активной позиции защиты.

«Безусловно, заслуживает внимания довод о том, что необходимо определять, чему конкретно причинен вред. В случае загрязнения водных объектов или почв компенсации рассчитываются совершенно по разным формулам и могут отличаться в десятки раз.

Также необходимо установить, действительно ли эта болотистая местность является объектом для рыбной ловли»,— поясняет эксперт.

При новом рассмотрении дела, с учетом ориентиров кассации, позиция Росприроднадзора выглядит значительно сильнее, чем в предыдущих заседаниях, отмечают опрошенные юристы. Тем не менее, как сообщили «Ъ» в пресс-службе Толмачево, аэропорт намерен поддерживать ранее занятую правовую позицию.

Лолита Белова