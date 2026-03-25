Губернатор Беглов рассказал о последствиях удара БПЛА в Кронштадте

Город Кронштадт подвергся атаке ВСУ. При ударе беспилотников повреждено остекление нескольких домов и автомобилей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале.

При атаке обошлось без разрушений и пострадавших, заверил господин Беглов. Для жителей организован пункт горячего питания.

Всего над Ленинградской областью за ночь сбиты 56 беспилотников, уточнял глава региона Александр Дрозденко. В порту Усть-Луге произошел пожар, его тушат. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По словам господина Дрозденко, пострадавших нет.