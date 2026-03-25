РБК: Gloria Jeans до конца года закроет около 150 магазинов

Ритейлер Gloria Jeans за 2026 год планирует закрыть около 150 своих магазинов в нескольких регионах России, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, компания откажется от наименее эффективных с точки зрения доходности точек.

Издание ссылается на неназванного консультанта на рынке коммерческой недвижимости, знакомого с планами компании, а также на источник на рекламном рынке. Последний утверждает, что обсуждается оптимизация до 200 точек продаж. Скорее всего, Gloria Jeans будет прекращать аренду точек по мере истечения договоров с владельцами торговых центров, считает один из собеседников.

Gloria Jeans специализируется на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей. Ритейлер оптимизирует количество своих точек последние несколько лет. В 2023 году у Gloria Jeans было 683 действующих розничных магазина, а на конец 2025-го — 574 точки. По итогам прошлого года выручка АО «Глория Джинс» сократилась на 15,4% год к году, до 24,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 70,2 млн руб.

