В Приморье 14-летняя девочка погибла после вдыхания газа из баллона

Следователи обнаружили тело 14-летней девочки в магазине поселка Славянка в Приморском крае. По предварительным данным, смерть подростка наступила из-за вдыхания бытового газа. Об этом сообщило региональное управления Следственного комитета в Telegram-канале.

Согласно информации СКР, две несовершеннолетние купили в магазине баллон, который используется для приготовления пищи. После этого обе девочки пошли в уборную магазина, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона, после чего умерла.

В Приморском крае возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Расследование продолжается. Для установления точной причины смерти подростка назначено судебно-медицинская экспертиза. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.