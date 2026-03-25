ТАСС: Олега Митволя проверяют по новому делу о хищении

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывший срок за мошенничество, может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении госзаказа. Сейчас в отношении экс-чиновника проводится проверка, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В деле пока нет фигурантов, а сам бывший чиновник никакого статуса не имеет»,— уточнил собеседник агентства. Какие-либо подробности дела он не привел. В окружении бывшего замминистра сказали агентству, что «не слышали о такой проверке».

Олега Митволя задержали в 2022 году при попытке вылететь в Дубай. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, при строительстве метро в Красноярске господин Митволь как гендиректор АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» передал заказчику заведомо непригодную проектную документацию. Фигурант заключил сделку со следствием, в 2023 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии. Вчера он вышел на свободу.

