В Алтайском крае выявили лжеюристов, обманывавших родственников участников СВО

Полиция Алтайского края пресекла деятельность группы лжеюристов, которые обманывали родственников участников спецоперации. Организатор группы задержан, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В основу дела легли материалы прокурорской проверки, которая выявила хищение денежных средств под видом оказания юруслуг семьям участников СВО. Потерпевшим предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов, получении различных выплат. Стоимость услуг варьировалась от 25 до 75 тыс. руб.

«В действительности вся работа сводилась к формированию однотипных шаблонных обращений в различные ведомства, без последующего направления или контроля за результатом их рассмотрения»,— рассказали в прокуратуре. Впоследствии лжеюристы прекращали общение с клиентами и не выходили на связь. Потерпевшими по делу проходят пять родственников участников СВО, которые потеряли в общей сложности 280 тыс. руб.

