Две челябинские УК судятся с Госжилинспекцией из-за 174 многоквартирных домов

ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» и ООО «Мой дом Урал» подали иски к Госжилинспекции Челябинской области. Они хотят восстановить сведения в своих лицензиях на содержание 174 многоквартирных домов в региональном центре, которые ведомство исключило из документа. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда области.

«ДЕЗ Калининского района», помимо основных требований, заявила о необходимости принятия обеспечительных мер. Организация просила суд приостановить действие решения ведомства об исключении сведений о домах до конца рассмотрения дела. Основной иск суд принял к производству, предварительное заседание назначено на 14 мая 2026 года. В обеспечительных мерах было отказано. Аналогичные заявления от ООО «Мой дом Урал» оставлены без движения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, организации лишили лицензий в феврале 2026 года после многочисленных нарушений. А в октябре 2025-го в Челябинске возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей) из-за несвоевременного подключения 27 домов к теплу компаниями ООО «Мой дом Урал» и ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района».

Виталина Ярховска