Красноярские муниципалитеты получат на создание туристских зон 348,5 млн рублей

Правительство Красноярского края распределило муниципалитетам средства на организацию туристско-рекреационных зон в 2026—2027 годах. Всего на эти цели в качестве субсидии выделено 348,5 млн руб., следует из постановления кабмина от 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего в перечне пять муниципальных образований. В их числе Красноярск, а также Балахтинско-Новоселовский, Минусинский, Сосновоборский и Шарыповский муниципальные округа. Наибольшая сумма (120 млн руб.) приходится на Минусинский округ — 55 млн руб. в 2026 году и 65 млн руб. в 2027-м. Краевая столица получит 98 млн руб.

В документе отмечается, что решение принято с учетом протокола заседания профильной конкурсной комиссии.

Валерий Лавский